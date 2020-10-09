МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижаться в пятницу на беспокойстве за восстановление экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1814 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1758 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 105,64 иены со 106,01 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) — снижался при этом на 0,52%, до 93,12 пункта.

Ранее американский президент Дональд Трамп призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Однако аналитики отмечают, что, несмотря на общее понимание Белым домом необходимости дополнительной финансовой поддержки экономики в срочном порядке, в сенате могут возникнуть разногласия, что задержит принятие соответствующего пакета мер.

"Основным вопросом сейчас является то, согласятся ли на это республиканцы в сенате, не похоже, что они пришли к согласию. Я думаю, что сейчас мы находимся в режиме ожидания до тех пор, пока не получим больше ясности насчет того, будет принят пакет поддержки экономики или нет", — цитирует агентство Рейтер главу по стратегии FX в CIBC Capital Markets в Торонто Бипана Рая (Bipan Rai).