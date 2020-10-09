МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций опустился по рублевым ценам и вырос по долларовым на фоне ощутимого падения американской валюты к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 0,43% до 2834,09 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,48%, до 1164,34 пункта. Доллар вечером падает на 60 копеек до 76,76 рубля. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,64%.