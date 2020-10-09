МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу преимущественно ростом на внутренних корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,65%, до 6016,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 4946,81 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,07%, до 13051,23 пункта.

Европейские биржи закрылись ростом вторую торговую сессию подряд. Поддержку европейским индексам в пятницу оказали корпоративные новости. Так, немецкая Henkel, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, отметила органический рост продаж в третьем квартале на 3,9% в годовом выражении. Акции компании выросли в цене на 1,4%.

Кроме того, акции датского производителя ювелирных изделий Pandora подскочили в цене на 17,2%, а немецкой интернет-компании Zalando — на 3,8% после повышения прогнозов по финансовым показателям на 2020 год на фоне хороших результатов в третьем квартале.

Также инвесторы обратили внимание на новости о том, что биржевой оператор Euronext согласился купить фондовую биржу Италии Borsa Italiana у оператора фондовой биржи Лондона London Stock Exchange Group plc. (LSEG) за 4,33 миллиарда евро. Акции LSEG дорожают на бирже в Лондоне на 0,4%.

В то же время аналитики Unicredit, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что "настроения участников рынка могут испортиться в краткосрочной перспективе" на фоне числа заболевших коронавирусом. В Великобритании и Франции фиксируются рекорды суточного роста заразившихся – 17540 и 18746 человек соответственно. В Германии за последние сутки в стране зафиксировали 4,5 тысячи новых случаев, что превышает показатели первой волны пандемии в марте-апреле.