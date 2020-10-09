МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Роснефти" и "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,16%, до 4,99 доллара, "Новатэка" выросла на 1,43%, до 141,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,38%, до 58,02 доллара, "Газпрома" — на 1,44%, до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — на 2,4%, до 18,76 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 3,56%, до 25,31 долларов, "Северстали" — на 1,72%, до 13,02 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,46%, до 21,98 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,8%, до 0,81 доллара, Сбербанка – на 0,33%, до 10,71 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 3,4%, до 25,85 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,33%, до 6,08 доллара, "Магнита" — выросла на 0,9%, до 14,53 доллара. Цена расписок "Ленты" стала ниже на 0,18%, до 2,83 доллара.