МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу опустился по рублевым ценам и вырос по долларовым, продемонстрировав аналогичную динамику и по итогам недели на фоне ощутимого падения американской валюты к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы опустился на 0,43%, до 2834,09 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,48%, до 1164,34 пункта.

По итогам же всей недели индекс Мосбиржи опустился на 0,64%, а РТС — вырос на 1,4%.

Доллар на текущий момент теряет примерно 0,5 рубля по сравнению со вчерашним закрытием, находясь в районе 76,8 рубля, при этом за неделю его курс снизился примерно на 1,4 рубля.

НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЙ ПОЗИТИВ

Российский фондовый рынок в пятницу, казалось бы, находился под позитивным внешним влиянием, но смог вырасти только по долларовому индикатору, да и то лишь за счёт укрепления рубля.

Так, основные западноевропейские и американские фондовые индексы довольно уверенно росли сегодня. И вся неделя вышла для них позитивной, причём всё вращалось вокруг президента США Дональда Трампа, который сначала легко перенёс инфицирование коронавирусом, а затем заявил о мерах поддержки экономики страны. Так, он призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса.

Кроме того, и фьючерсы на нефтяной сорт Brent к вечеру компенсировали дневное снижение и прибавляют около 0,2%, достигая 43,44 доллара за баррель. Инвесторы продолжают следить за развитием ураганной активности в Мексиканском заливе и связанной с этим приостановкой добычи нефти там.

В лидерах падения котировок на российской площадке сегодня оказались акции "Аэрофлота" (-4,3%), теряющие позиции на фоне объявления параметров будущего SPO, заметно подешевели также бумаги Petropavlovsk (-3,7%), НЛМК (-2,7%), "Алросы" (-3,1%).

Выросли в цене бумаги Polymetal (+1,6%), "Норникеля" (+2,8%), "Русала" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Рублевый индикатор в течение сессии сегодня достиг минимума с июля — 2811 пунктов — и рискует развить нисходящее движение с первой целью падения 2750 пунктов, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Динамика индекса РТС в последние дни в основном определяется колебаниями рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2790-2880 пунктов. В краткосрочной перспективе подогреть интерес покупателей к отечественным активам мог бы пробой нефтяными ценами сентябрьских максимумов, однако рассчитывать на широкомасштабный рост российского фондового рынка пока все еще сложно", — добавила она.

Индекс Мосбиржи полноценно закрепился ниже отметки 2850 пунктов, что говорит в пользу продолжения негативной динамики, целью которой, на наш взгляд, может выступить район 2700-2750 пунктов, в свою очередь оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.