МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) помог сохранить границы национального парка "Югыд ва" в Коми: золотоносное месторождение "Чудное", которое хотели разрабатывать промышленники, осталось в границах парка.

"Министерство природных ресурсов и экологии России отказалось от попытки изменить границы национального парка "Югыд ва" путем исключения из его состава золотоносного месторождения "Чудное". Промышленники пытаются получить часть территории самого большого в Европе массива первичных бореальных (северных лесов) под золотодобычу еще с 1990-х годов. По мнению экологов, это приведет к нарушению экосистемы парка и загрязнению рек", — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Сообщается, что в ответ на рекомендации расширенного заседания постоянной комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека о недопустимости изъятия земель национального парка "Югыд ва" Минприроды сообщило, что ведомству поручено подготовить проект постановления правительства о приведении в соответствие границ парка.

"В связи с этим 31 августа 2020 года глава СПЧ Валерий Фадеев обратился к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой не допустить изъятия земель национального парка при выполнении указанного поручения вице-премьера", — отмечается в сообщении.

Так, меньше чем за неделю, более трех тысяч человек проголосовали против изменения границ парка.

"В результате 6 октября Минприроды России согласилось с позицией Совета и опубликовало обновленные приложения к проекту о расширении "Югыд ва". В новых документах границы национального парка в Коми скорректированы, и месторождение "Чудное" возвращено", — добавляется в сообщении.