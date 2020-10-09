МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс рубля продолжает расти вечером пятницы против доллара и евро, отыгрывая рост аппетита к риску на мировых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.29 мск снижается на 54 копейки, до 76,82 рубля, курс евро – на 15 копеек, до 90,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар и евро обновили минимумы с 25 сентября — 76,66 рубля и 90,5 рубля соответственно.

Таким образом, российская валюта на завершающейся неделе компенсировала провал конца сентября, когда доллар подскакивал практически до 80 рублей, чего не отмечалось с марта.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ПОТЕРИ

Российская валюта в пятницу уверенно растет к доллару и меньше — к евро на фоне общего ослабления американской валюты на форексе.

Курс доллара слабеет в пятницу на фоне беспокойства инвесторов за восстановление экономики США.

Ранее американский президент Дональд Трамп призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Однако аналитики отмечают, что, несмотря на общее понимание Белым домом необходимости дополнительной финансовой поддержки экономики в срочном порядке, в сенате могут возникнуть разногласия, что задержит принятие соответствующего пакета мер.

При этом основные западноевропейские и американские фондовые индексы довольно уверенно прибавляли сегодня, что свидетельствует о росте аппетита к риску и помогает рублю отыгрывать потери конца сентября.

Кроме того, и фьючерсы на нефтяной сорт Brent вечером пытались компенсировать дневное снижение. Инвесторы продолжают следить за развитием ураганной активности в Мексиканском заливе и связанной с этим приостановкой добычи нефти там.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю вечером на 0,2-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль воспользовался позитивным внешним фоном в виде ситуации на рынке энергоносителей и уверенного укрепления "развивающихся" валют и продолжил восстановление, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом пара "доллар-рубль" перешла в диапазон 75-77,5 рубля, закрепившись под его верхней границей. Однако в рамках предстоящей недели мы видим риски возвращения американской валюты в диапазон 77,5-80 рублей. В частности, негативно повлиять на рубль могут ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, а также снижение интереса инвесторов к "развивающимся" валютам на фоне активного распространения коронавируса", — добавил он.

Но если обе основные резервные валюты останутся на текущих уровнях до конца торгового дня, то с понедельника мы можем увидеть новую волну роста рубля: доллар будет способен упасть до 76 рублей, евро – ниже 90 рублей, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".