МОСКВА, 9 окт /ПРАЙМ/. Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 22.24 мск, а наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Великобритании, Нидерландах, Италии, Чехии и Греции.

Проблемы с работой сервиса также испытывают пользователи из Москвы и, в меньшей степени, в Санкт-Петербурге.

При этом, по данным Downdetector, 46% пользователей жалуются на полное отключение, 34% — на сложности с авторизацией, 18% — на плохую работу новостной ленты.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.