ВАШИНГТОН, 9 окт — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США закрылись ростом в пятницу на фоне надежд инвесторов на принятие мер по поддержанию экономики, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 23:00 мск индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,88%, до 3477,13 пункта, промышленный Dow вырос на 0,57%, до 28586,90 пункта, а технологический NASDAQ — на 1,39%, до 11579,94 пункта.

Рынки продемонстрировали восстановление на фоне надежд на принятие мер по поддержке экономики. Биржевые показатели упали во вторник после заявления Трампа об отказе до выборов продолжать переговоры с демократами по пакету мер для поддержки экономики страны. Позднее президент США призвал конгресс "немедленно" принять закон о расширении помощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса и заявил о готовности подписать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов. Представители администрации подтвердили, что готовы продолжать переговоры, демократы палаты представителей также намерены продолжать переговоры.