МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на очевидную тенденцию к ослаблению доллара, сбрасывать его со счетов слишком рано – долларовые инвестиционные инструменты доступнее розничному инвестору, нежели прочие. Вместе с тем, опрошенные агентством "Прайм" эксперты не советуют пренебрегать инвестициями в другие активы и валюты. Стоит обратить внимание на золото — c начала года оно уже подорожало на 22%, а программы стимулирования в различных экономиках могут привести к новой волне роста драгоценных металлов.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ДОЛЛАР

Тенденция ослабления курса доллара к евро наметилась с конца сентября. Индекс доллара снижается с 25 сентября, однако потенциал укрепления доллара против основных валют ограничен, в паре с евро — даже в случае продолжения тенденции — укрепление евро ограничено районом 1,20-1,21 евро/доллар.

"Говорить о том, что евровалюта для диверсификации личного портфеля – лучшая альтернатива, не приходится. К тому же инвестиционные инструменты в долларах доступнее розничному инвестору", — считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Ни евро, ни золото не являются достойной альтернативой доллару, указывает и ведущий аналитик QBF Олег Богданов. "В еврозоне сейчас очень трудно найти надежные облигации с положительной доходностью, депозиты в евро в большинстве случаев будут давать инвестору минус. Золото выглядит привлекательней, однако и там рост ограничен, так как это не финансовый инструмент, а сырьевой — там нет купона, а это означает, что золото не дает доходности, однако есть издержки за хранение".

ЗОЛОТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ВЛОЖЕНИЯ В ЕВРО

В условиях ослабления доллара защита от девальвации рубля может строиться на других валютах или активах. "Если выбирать между евро и золотом, то последнее в принципе предпочтительнее — активные программы стимулирования в различных экономиках создают предпосылки для новой волны роста драгоценных металлов", — убежден заместитель генерального директора ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Сегодня беспрецедентные по объёму программы поддержки со стороны правительств происходят на фоне неограниченных программ количественного смягчения и фактически нулевых ставок центральных банков — всё это является проинфляционной картиной. Ряд признаков указывает на то, что мировая экономика входит в ту стадию пятидесятилетнего Кондратьевского цикла, за которой может последовать период очень высокой инфляции в основных эмисcионных центрах. "Так что валюты сейчас проходят непростые испытания", — констатирует аналитик.

Главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев напоминает, что инвесторы традиционно покупают золото для хеджирования рисков "порчи" американской валюты.

"Сейчас показатели внешней торговли и финансовых счетов США и еврозоны также смотрятся долгосрочно и в пользу евро, поэтому инвесторам будет интересно искать доходные активы в европейской валюте с горизонтом инвестирования на несколько лет вперёд", — отмечает он.

Ослабление доллара против корзины валют стран-партнеров естественным образом ведет к переоценке сырьевых товаров в сторону повышения. "В 2011 году мы проходили период падения доллара против евро до уровня 1,50. Тогда нефть, золото, медь были у своих ценовых максимумов. Курс больше зависит от паритета процентных ставок. Если Европа начнет быстрее выходить из кризиса и повышать ставку, то евро будет укрепляться дальше", — прогнозирует управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ДИВЕРСИФИКАЦИИ

В нынешних условиях целесообразно вкладываться и в сырье, и в валюты стран-партнеров. "Золото больше реагирует на реальные ставки в США, которые могут быть положительными даже при сильной инфляции. При этом наиболее высокий доход можно получить, не покупая напрямую сырье, а приобретая акции добывающих компаний" – предполагает он.

Миронюк в свою очередь призывает не переоценивать инвестиционный потенциал золота, несмотря на среднесрочный и долгосрочный тренд к росту. "Сейчас оно находится лишь в 5% от сильного сопротивления $2000/тройскую унцию и в 9% от исторического максимума. Движения котировок выше 2000 долларов будут носить скорее спекулятивный характер, но и предпосылок существенного удешевления золота также нет. Таким образом, вложение на краткосрочную перспективу может оказаться рискованным", — предупреждает он.

Лучшим вариантом для инвесторов сегодня, по мнению Богданова, является покупка различных активов (акций, облигаций) на различных рынках. "Например, можно за евро купить европейские бумаги, за доллары — американские, за рубли- российские, и таким образом, ваши инвестиции будут диверсифицированы", — заключает аналитик.