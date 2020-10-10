МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе незначительного снижения российского рынка акций по индексу Мосбиржи и укрепления рубля против евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

По итогам прошедшей недели индекс Мосбиржи опустился на 0,64%, и в соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, по итогам следующей он опустится ещё на 0,2%, до 2828 пунктов, а индекс РТС — останется около 1165 пунктов.

Кроме того, цена на нефть марки Brent останется немного ниже 43 долларов за баррель, курс евро на форексе сползет на четверть цента, до 1,18 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара останется около 76,7 рубля, евро — снизится на 40 копеек, до 90,4 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Главные темы остаются прежними: выборы президента США в начале ноября и переговоры о новых экономических стимулах в стране, а также рекордная статистика "второй волны" коронавируса, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Шансы на принятие стимулов после объявления о возобновлении переговоров в конгрессе невысоки, поскольку они стали частью политической игры. Дональд Трамп довольно сильно отстаёт от демократического кандидата. С одной стороны, это ослабляет позиции доллара, а с другой — не вызывает избыточных негативных реакций у инвесторов", — говорит он.

Основными же интригами новой недели обещают стать доклад Конгрессу госсекретаря США об ответственных за подрыв автономии Гонконга, вслед за которым могут последовать санкции в отношении китайских и других иностранных финансовых организаций, указывает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". Трамп в одном из своих недавних выступлений обмолвился о готовности к новым экономическим мерам в противостоянии с Пекином, напоминает он.

"В связи с болезнью действующего американского президента в подвешенном состоянии находятся его вторые дебаты с Джо Байденом. В частности, не исключен их перенос на более поздний срок. Однако учитывая неоднозначный характер первых дебатов и в целом пресные дебаты потенциальных вице-президентов очередная очная встреча Трампа и Байдена вряд ли существенно повлияет на ситуацию на рынках", — добавляет Евстифеев.

По мере ухудшения ситуации с коронавирусом на смену рискам затухания восстановительного роста приходят угрозы новой рецессии, отмечает аналитик. В условиях отсутствия дополнительной поддержки со стороны правительств и центробанков это может стать ключевым фактором для реализации на рынках коррекционного сценария, считает эксперт.

Рост рисков восстановления карантинных ограничений на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе может оказать давление на широкий спектр активов, считает и Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В рамках предстоящей недели предстоит достаточно скудный блок макроэкономической статистики. Однако здесь можно выделить данные, способные оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Так, мы отмечаем индекс экономических настроений в Германии и производственной активности ФРБ Филадельфии, данные по индексам потребительских цен в Еврозоне и США, а также статистику по розничным продажам в США", — перечисляет предстоящие события на неделе Зварич.

В США в фокусе — отчетность JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, United Airlines, Delta Air Lines, Alcoa и J&J; Apple презентует новые iPhone, указывает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В РФ

Торговую динамику в России на предстоящей неделе определит тренд внешних сырьевых и фондовых площадок, отмечает Ващенко. И возобновление коррекции, на его взгляд, это основной сценарий.

Зварич ожидает стабилизации индекса Мосбиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов, с попытками отступления к его нижней границе на фоне ситуации на рынке энергоносителей, где возможно возвращение ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 40-42 доллара за баррель.

Российский фондовый рынок вступает в новую неделю, сохраняя краткосрочную и среднесрочную слабость, что увеличивает риски обновления локальных минимумов по индексам как Мосбиржи, так и РТС, отмечает и Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Впрочем, отечественные биржи ввиду внешнеполитических факторов также оказались во многом изолированы от влияния внешнего фона и, в частности, американского рынка, но это еще больше увеличивает силы продавцов, считает она.

"Не стоит рассчитывать на возвращение к уверенному краткосрочному повышению до закрепления индексов Мосбиржи и РТС выше уровней 2910 и 1180 пунктов соответственно. Одним из возможных позитивных для "быков" факторов мог бы стать пробой нефтяными ценами верхних границ среднесрочных диапазонов (43,82 доллара и 41,72 доллара для Brent и WTI соответственно)", — говорит аналитик.

РУБЛЬ ПОПЫТАЕТСЯ ЗАФИКСИРОВАТЬ УСПЕХ

Уверенности российской валюты добавляет умеренно крепнущий аппетит к риску, и курс на этом фоне вероятно консолидируется вблизи отметки 77 рубля за доллар, оценил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Российская валюта на предстоящей неделе сохранит устойчивость в диапазоне 77-79 рубля за доллар, полагает Ващенко. "При дальнейшем росте цены на нефть на фоне урагана в Мексиканском заливе возможно снижение курса до 75 рублей", — добавил он.

Впрочем, есть и более осторожные оценки. Для рублевых активов значимым ориентиром останутся цены на нефть, напоминает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций". Они могут немного отступить по мере ухода локальных факторов поддержки, считает эксперт.

"Уже на следующей неделе нефтяные предприятия в районе Мексиканского залива могут вернуться в нормальный режим работы после шторма. Забастовка нефтяников в Норвегии также может быть свернута. В то же время надежда на новую попытку договориться по пакету стимулов в США, а также хорошая макростатистика КНР формируют потенциал краткосрочной поддержки нефти", — добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Вполне вероятно, что после продолжительной коррекции инвесторы на российском рынке вновь обратят внимание на нефтегазовый сектор, а сектор металлов и добычи продолжит находиться в лидерах, полагает Константин Бушуев из компании "Открытие Брокер".

По мнению Ващенко, на локальном рынке в центре внимания будут операционные результаты ММК, НЛМК и "Северстали".

Пережив распродажу акций Сбербанка после закрытия реестра под дивиденды, почву под ногами нащупывает и Московская биржа, добавляет Вайсберг.