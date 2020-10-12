МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро вырос выше 100 рублей либо января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей, вряд ли стоит ожидать в ближайшее время, до выборов в США. Об этом «Российской газете» рассказал главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Эксперт оценил возможные перспективы курса рубля в 2021 году

По его словам, такая перспектива маловероятна, несмотря на то, что этой осенью российский рубль демонстрирует высокую волатильность.

Он уточнил, что гипотетически такое развитие событий можно предположить — например, в случае резкого падения цен на нефть либо реального введения острых антироссийских санкций против с запретом покупать рублевые ОФЗ и проводить долларовые расчеты через корсчета в банках США.

Однако такая вероятность, хотя и может повыситься в случае победы Джозефа Байдена, даже в этом случае будет далеко не предрешенной, отметил Гойхман.

Кроме того, российская финансовая система сейчас гораздо лучше готова к стрессам, чем в 2014 и 2016 годах. Накоплена немалая «подушка безопасности» в виде Фонда национального благосостояния, резервов ЦБ. Госдолг на низком уровне. При задействовании этих рычагов экономические власти способны при желании остановить неконтролируемую девальвацию рубля, отметил эксперт.

По его словам, сейчас рынком владеет позитив, повышается спрос на сырье и на валюты развивающихся рынков. Цена нефти Brent за несколько дней поднялась от 39 долларов за баррель к рубежам 43 доллара, а в ближайшие дни способна закрепиться в диапазоне 42-44 долларов за баррель.

В начале недели все эти факторы, уже повысившие курс рубля, могут сохранить его в техническом локальном коридоре 76-77,4 рубля за доллар и 90,1-91,6 рубля за евро.

В течение предстоящей недели динамика будет зависеть от развития таких факторов, как намерение властей США ввести масштабные налогово-бюджетных стимулов для борьбы с последствиями пандемии, увеличение отставания рейтинга Дональда Трампа от Байдена, рост цен на нефть, отметил эксперт.

В то же время, в случае серьезного обострения ситуации с коронавирусом в Европе и, собственно, в России позиции рубля способны подвергнуться давлению.