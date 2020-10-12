МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром слабо меняется, периодически переходя от незначительного роста к снижению, после активного роста в течение четырех торговых дней, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.46 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,02%, до 3,0823 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,2%, до 6763 долларов, алюминия — на 2,05%, до 1841,5 доллара, цинка — на 2,92%, до 2434 долларов.

В понедельник на рынке меди присутствует некоторая коррекционная динамика после роста цены в течение четырех сессий подряд, по итогам которых металл подорожал на 4%.

При этом более активному снижению цен мешает активный рост на фондовых биржах Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite растут на 2,5% и 2,9% соответственно.