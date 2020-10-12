МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии понедельника, полагают аналитики.

Курс доллара останется ниже уровня 77 рублей, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается отклонение индекса Мосбиржи на 0,2-0,4% в диапазоне 2825-2845 пунктов, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2820 и 2810 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2850 и 2860 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Консолидация немногим ниже 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, считает Антон Старцев из компании "Олма". В то время как ожидания прогресса в переговорах между представителями двух партий в США по новому пакету поддержки экономики остаются фактором роста для развитых рынков, динамика нефтяных фьючерсов к началу торгов выглядит скорее неблагоприятной для российского сектора голубых фишек (восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана и в Ливии может сместить баланс между спросом и предложением на глобальном нефтяном рынке), оценивает он.

На валютном рынке РФ в начале торгов доллар может остаться ниже 77 рублей, но коррекция вниз по ценам на энергоносители потенциально может оказать давление на курс рубля, добавил Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,6-1,4% на фоне надежд инвесторов на принятие мер по поддержке экономики.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются на 0,1-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут — в пределах 2,3%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 2,3%, только японский Nikkei 225 снизился на 0,3%.

Стоимость нефти снижается на 1%, до 42,42 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1814 доллара против 1,1824 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу опустился по рублевым ценам и вырос по долларовым на фоне ощутимого падения американской валюты к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов пятницы опустился на 0,43%, до 2834,09 пункта, а долларовый индекс РТС повысился на 0,48%, до 1164,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 59 копеек, до 76,77 рубля, евро — на 18 копеек, до 90,81 рубля, следует из данных Московской биржи.