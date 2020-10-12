МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается в начале первых торгов недели на противоречивых внешних сигналах.

Дешевеющая нефть нивелирует позитив с мировых фондовых бирж.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.13 мск снижался на символические 0,03% — до 2833 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1158 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти падает на 1% — до 42,43 доллара за баррель марки Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы поднимаются в пределах 0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона также в основном растут — в пределах 2,2%.