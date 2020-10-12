МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов понедельника, при этом биржи Китая и Гонконга подскочили на 2-3% по основным индексам в надежде на восстановление экономики страны, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,6%, до 3358,47 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,3%, до 2289,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,2%, до 24649,68 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,49%, до 2403,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — также на 0,49%, до 6132 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,26% до 23558,69 пункта.

Уверенный рост на биржах Китая отмечается вторую торговую сессию подряд — в пятницу они открылись после недельных "каникул" заметным ростом. Поддержку настроениям инвесторов оказывают надежды на восстановление второй по величине мировой экономики благодаря предпринятым ранее мерам властей. Вслед за рынками Китая ощутимый подъем произошел и на фондовом рынке Гонконга.

При этом на рынке Японии продолжилась начатая в пятницу фиксация прибыли. "На текущих отметках индекса Nikkei легко возникает фиксация прибыли. И рост американского рынка в пятницу не помог укрепить настроения на японском рынке", — прокомментировал агентству Франс Пресс итоги торгов в Японии брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

Основные биржевые индексы США закрылись ростом в пятницу на фоне надежд инвесторов на принятие мер поддержания экономики.