МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник на фоне оптимизма на рынках Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.37 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,13%, до 6025,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 4971,68 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,48%, до 13113,45 пункта.

В понедельник европейские инвесторы разделяют оптимизм на азиатских рынках, которые закрылись в основном в плюсе. Индексы АТР, кроме японского, выросли в пределах 3%, что было вызвано надеждами на восстановление экономики Китая, второй по величине в мире, за счет предпринятых государством ранее мер.

Рост британского индекса сдерживается ситуацией на нефтяном рынке и корпоративными новостями. Так, рост британского индекса сдерживает снижение в цене акций британских нефтегазовых компаний BP и Shell, которые падают на 1,7% и 1,3% соответственно на фоне падения цен на нефть на 1,6%.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции компании IAG на Лондонской бирже снижаются на 0,5% после сообщения компании о том, что председатель совета директоров и исполнительный директор British Airways Алекс Круз ушел со своих должностей.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявит о введении новых ограничительных мер в стране.