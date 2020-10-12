МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс доллара умеренно растет по отношению к евро и иене в понедельник днем в ожидании развития ситуации с пакетом поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 мск курс евро к доллару снижался до 1,1808 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1824 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 105,53 иены со 105,59 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 93,16 пункта.

Взгляды инвесторов по-прежнему устремлены на США, где остается нерешенным вопрос с новым пакетом поддержки экономики в условиях связанного с мерами, принятыми в ответ на распространение коронавируса, кризисом. С приближением президентских выборов в США 3 ноября инвесторы отыгрывают растущую вероятность того, что демократ Джо Байден победит на них и предложит более крупный пакет поддержки экономики, чем Дональд Трамп.

Ранее Трамп отказался до выборов продолжать переговоры с демократами о таких мерах. Однако позднее представители администрации президента подтвердили, что готовы продолжать переговоры. По последним данным, Трамп готов на пакет объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение 2,4 триллиона.

"Любые негативные последствия отсутствия договоренности о поддержке экономики до выборов будут нивелированы ожиданиями еще более крупного пакета после", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).

При этом на валютном рынке объем торгов может быть снижен в понедельник, поскольку в США отмечается День Колумба, из-за чего закрыты рынки американских госбондов и государственные учреждения.