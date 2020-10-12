МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня повышаются. Прошлая неделя стала для американских индексов самой успешной за три месяца, а сегодня сессия, вероятно, начнется с умеренным ростом.

Фьючерсы на S&P 500 поднялись на 0,3%, фьючерсы на Nasdaq-100 – на 1,1%.

За прошлую неделю этот американский индекс широкого рынка набрал 3,8%. Результат президентских выборов в США теперь представляется чуть более определенным, так как опросы показывают, что отрыв бывшего вице-президента Джо Байдена от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

На этой неделе в центре внимания окажется начинающийся сезон корпоративной финансовой отчетности за 3-й квартал. Инвесторы надеются на то, что компаниям удалось справиться с трудностями и обнадеживающие результаты приведут к росту акций. Деловая активность, хоть и медленно, но восстанавливается, и теперь экономисты прогнозируют, что прибыль компаний из расчетной базы S&P 500 за год снизится на 20%, тогда как еще в конце июня они предупреждали о падении на 25%.

"Многие уверены, что 3-й квартал оказался для американской экономики успешным, – говорит специалист Societe Generale по макроэкономическим стратегиям Кит Джукс. – Худшего сценария для экономики удалось избежать".

Джим Целински, директор Janus Henderson по инструментам с фиксированной доходностью, считает, что финансовые результаты компаний продолжат улучшаться, хотя и более медленным темпом.

"Во 2-м квартале многим компаниям пришлось фактически прекратить работу, поэтому сам факт возобновления работы, особенно на производственных предприятиях, может привести к очень заметному улучшению, – сказал он. – Однако из-за новых полных или частичных карантинов темп восстановления станет ниже".

Участники рынков также полагают, что по итогам ноябрьских выборов демократы получат большинство в сенате и таким образом будут контролировать работу конгресса. Их победа создаст предпосылки для утверждения крупной программы государственной помощи. Вероятно, в таком случае домохозяйства и компании, пострадавшие от коронавируса, смогут рассчитывать на дополнительную поддержку уже в первые месяцы следующего года.

"Весьма вероятно, что мы переоценили волатильность, которая грозит рынкам из-за ноябрьских выборов", – признает директор BNP Paribas по стратегиям на рынке деривативов на акции Эдмунд Шин. Федеральная резервная система по-прежнему готова сделать для экономики "все, что потребуется", а обе основные политические партии США обещают пострадавшим от пандемии дополнительную госпомощь. Однако Шин сомневается в том, что партии договорятся между собой по этому вопросу.

Очередная инициатива Белого дома насчет помощи пострадавшим от коронавируса в выходные была принята в штыки и демократами, и республиканцами. Надежда на то, что им удастся согласовать программу госпомощи до 3 ноября, меркнет. Однако инвесторы, похоже, уже смирились с тем, что в ближайшем будущем соглашения ждать не стоит, и ориентируются на следующий год.

"Где-то в середине переговоров все сочли, что в итоге налогово-бюджетная политика станет мягче при любом сценарии, – говорит Джукс. – Однако ситуация осложнится, если ни одна из партий не получит контроль" над Белым домом и конгрессом.

Шин считает, что законодатели не заинтересованы в заключении соглашения до выборов. Отчасти это связано с тем, что между государственными ассигнованиями и началом экономического роста неизбежно пройдет значительное время. По прогнозам Шина, настоящего подъема стоит ждать не ранее конца 2021 года.

"Шансы на дополнительное стимулирование станут выше, если одна из партий будет контролировать конгресс. А мы уже видим, что у демократов цифры гораздо выше", – отмечает Целински.

Он полагает, что решительная победа демократов повысит масштаб государственных ассигнований и сделает их более целенаправленными. "Демократы пытаются перераспределить средства от корпораций к населению, особенно его более бедным группам", которые более склонны к расходам, добавил Целински.

Нефть марки Brent понизилась в цене на 1,3% до 42,29 доллара за баррель. Золото подорожало на 0,1%.

Рынок казначейских облигаций США сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Колумба.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 подрос на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,6%, гонконгский Hang Seng набрал 2,2%.

В выходные Китай упростил трейдерам размещение ставок на ослабление юаня. Аналитики восприняли этот шаг как доказательство того, что центральный банк Китая хочет замедлить рост национальной валюты. С сегодняшнего дня банкам больше не придется формировать 20%-ный резерв при форвардных валютных сделках в долларах.

Юань опустился в паре с долларом на 0,3% до 6,71 как на более жестко регулируемых материковых рынках Китая, так и на более свободном гонконгском рынке и на других площадках.

— Автор Jem Bartholomew; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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