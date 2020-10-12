МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль падает днем против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику рынка нефти.

Ослабление китайского юаня оказывает давление на все "развивающиеся" валюты, в том числе и на рубль, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.50 мск рос на 33 копейки, до 77,10 рубля, курс евро – на 20 копеек, до 91,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник падает к доллару и к евро на фоне негативной динамики рынка нефти. Так, фьючерсы на нефтяной сорт Brent днем падают на 1,5%, до 42,21 доллара за баррель.

В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что шторм "Дельта" ослаб до уровня депрессии, и многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе уже возобновили работу.

Давление на цены также оказывают опасения переизбытка сырья на рынке, усилившиеся после того, как ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.

При этом основные западноевропейские биржевые индексы и американские фондовые фьючерсы колеблются разнонаправленно, не давая четких сигналов инвесторам в рисковые активы.

ЦБ Китая заявил о сохранении текущей мягкой монетарной политики на протяжении длительного периода, что вернуло оптимизм на мировые рынки, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "К тому же на выходных китайских регулятор снизил резервные требования по валютным операциям, что может свидетельствовать об уверенности монетарных властей страны в стабильности финансовой системы Китая. Однако все это резко ослабило китайский юань (из-за смягчения монетарной политики) и толкнуло вниз другие "развивающиеся" валюты", — добавил он.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю на 0,25-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль начал корректировать восходящее движение предыдущей недели, оценивает Бабин из компании "БКС Брокер".

"Ближайшими целями этого импульса может стать отметка 77,32 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро. Если нефтяные цены не начнут восстановление, данные уровни могут быть пробиты. Рыночная активность будет пониженной из-за праздника в США (День Колумба)", — добавил он.

За последние три месяца рубль подешевел относительно доллара на 8%, в то время как медианное изменение других "развивающихся" валют за это же время составило +3% (напротив — укрепление), что говорит о наличии у рубля потенциала для дальнейшего догоняющего укрепления, рассуждает Максим Коровин из "ВТБ Капитала".

"По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за последнюю неделю спекулятивные инвесторы сократили чистую короткую позицию в рубле на 400 контрактов, до 4,5 тысячи. Однако это по-прежнему близко к максимумам с сентября 2018 года", — добавил он, говоря о факторах курсовой динамики рубля.