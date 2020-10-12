МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Московская биржа в эту среду, 14 октября, запустит торги поставочными фьючерсами на бумаги компаний Polymetal, "Интер РАО" и Mail.ru, говорится в сообщении торговой площадки.

"Четырнадцатого октября 2020 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на акции Polymetal, "Интер РАО ЕЭС" и на глобальные депозитарные расписки Mail.ru", — указывается там.

К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в декабре 2020 года и в марте 2021 года, отмечается в сообщении.

Параметры новых фьючерсных контрактов по бумагам Polymetal: лот – 10 обыкновенных акций, код базового актива – POLY, короткий код – PO; по акциям "Интер РАО ЕЭС": лот – 10 тысяч обыкновенных акций, код базового актива – IRAO, короткий код – IR; по бумагам Mail.ru: лот – 10 депозитарных расписок, код базового актива – MAIL, короткий код – ML, также сообщает биржа.

"Активность в фондовой секции срочного рынка уверенно растет: за (первые — ред.) девять месяцев 2020 года среднедневной оборот фьючерсами и опционами на акции и индексы более чем в 1,5 раза превысил показатель 2019 года и составил 146,9 миллиарда рублей", — сообщается там же.

В настоящее время на срочном рынке Московской биржи проводятся торги 74 фьючерсными контрактами и 37 опционами на них, включая 34 фьючерса на акции и 24 опциона.