МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник на сохраняющихся надеждах на принятие нового пакета поддержки экономики и в ожидании начала сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,03%, до 28529 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,44%, до 11893 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 3489,88 пункта. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские биржи в понедельник могут продемонстрировать рост четвертую торговую сессию подряд. Трейдеры продолжают с оптимизмом ждать новостей касательно нового пакета поддержки экономики. Президент США Дональд Трамп ранее в октябре отказался до выборов продолжать переговоры с демократами о таких мерах. Однако позднее представители администрации президента подтвердили, что готовы продолжать переговоры. По последним данным, Трамп готов на пакет объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение 2,4 триллиона долларов.

Особое внимание к перспективам экономической поддержки в США связано еще и с приближением президентских выборов 3 ноября, на которых есть вероятность победы кандидата от демократов Джо Байдена. "Заголовки новостей будут и дальше способствовать волатильности, но инвесторы почти уверены, что кто бы ни победил на выборах, на подходе новый крупный пакет экономической поддержки", — прокомментировал агентству Рейтер главный рыночный стратег FXTM Хусейн Саед (Hussein Sayed).

Кроме того, в центре внимания находится сезон корпоративной финансовой отчетности за третий квартал, который стартует в США на текущей неделе. Уже во вторник отчитаются такие крупные американские банки как JP Morgan и Citigroup. Инвесторы надеются на то, что американские компании смогли преодолеть трудности, и хорошие результаты отчетности поддержат рост стоимости их акций.