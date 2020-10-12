МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник растет на фоне позитивных настроений на внешних площадках и отдельных корпоративных историй, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.24 мск рос на 0,77%, до 2856,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,43%, до 1169,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 16 копеек — до 76,93 рубля, курс евро снижался на 2 копейки — до 90,79 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,35% — до 42,27 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Динамику лидеров роста сегодня определяют в существенной мере краткосрочные, неустойчивые факторы. В частности, бумаги ритейлеров "Ленты" и "Магнита" вновь растут на новостях о развитии сервисов экспресс-доставки. Депозитарные расписки Mail.ru растут на фоне информации о планах компании провести IPO игрового подразделения", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

К текущему моменту акции "Ленты" поднимаются на 3,1%, акции "Магнита" – на 1,84%, депозитарные расписки Mail.ru – на 2,92%, также растут депозитарные расписки X5 (2,66%).

Акции "Алросы" поднимаются на 2,1% на фоне заявлений главы компании Сергея Иванова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В частности, Иванов отметил, что "Алроса" находится в нормальном финансовом состоянии и способна подготовиться к росту рынка. Компания в четвертом квартале надеется выйти на объем продаж, близкий к прошлогоднему. Кроме того, "Алроса" обсуждает с Минфином России увеличение в 2020 году покупок алмазов в Гохран.

Акции НЛМК поднимаются на 1,71% на фоне публикации операционных результатов за девять месяцев текущего года.

Также в лидерах роста – акции "Галс-Девелопмент" (5,12%), АФК "Система" (3,44%), "Русала" (2,95%), акции "Обуви России" (2,28%), Polymetal (1,73%), ЛСР (2,09%) и префы "Мечела" (1,95%).

Среди аутсайдетов – депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,43%), акции Института стволовых клеток человека (-2,79%), Petropavlovsk (-2,52%), "М.Видео" (-1,57%), "Акрона" (-0,99%) и акции "Аэрофлота" (-0,93%).

ПРОГНОЗЫ

"Восходящий тренд на отечественных биржах наблюдается в рамках коррекции, поэтому ждать широкомасштабного роста рынка даже в случае оптимизма на западных площадках было бы преждевременно", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

С учетом существенного улучшения внешнего информационного фона и несмотря на традиционно повышенные внутриэкономические риски, в понедельник преобладают шансы повышения цен на российском рынке акций, считает Осин из "Фридом Финанс".

С его точки зрения, индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в диапазоне 2810-2870 пунктов.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на локальной вершине предыдущей недели 2860 пунктов, у индекса РТС ближайшее техническое препятствие соответствует двухнедельному максимуму 1177 пунктов. Если глобальные рынки ускорят рост, российские фондовые индикаторы могут попытаться пробить эти уровни", — указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".