События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 октября
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь)
|4,7%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (октябрь)
|-8
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август)
|-1%
|-0,6%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь)
|73,7 тыс
|80 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август)
|-12 тыс
|-24 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (август)
|4,1%
|4,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,2%
|-0,2%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь)
|-66,2
|-60
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь)
|77,4
|74
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь)
|73,9
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|1,7%
|1,8%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,4%
|0,2%
|20:38
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь)
|9,5%
|10%
|20:38
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь)
|-2,1%
|0,3%
|предв.
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь)
|58,93 млрд юаней
|58 млрд юаней
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (сентябрь)
|-200 млрд юаней
|-124 млрд юаней
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — производственные результаты за 3кв2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201012/832149196.html