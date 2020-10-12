МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь) 4,7%  
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (октябрь) -8  
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август) -1% -0,6%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь) 73,7 тыс 80 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август) -12 тыс -24 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (август) 4,1% 4,3%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,2% -0,2%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь) -66,2 -60
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь) 77,4 74
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь) 73,9  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 1,7% 1,8%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,2%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,4% 0,2%
20:38 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (сентябрь) 9,5% 10%
20:38 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (сентябрь) -2,1% 0,3%
предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (сентябрь) 58,93 млрд юаней 58 млрд юаней
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (сентябрь) -200 млрд юаней -124 млрд юаней

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — производственные результаты за 3кв2020    

 

 