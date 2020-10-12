МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник на фоне сохранения оптимизма относительно принятия пакета мер поддержки экономики США, при этом высокотехнологический сектор прибавляет опережающими темпами на корпоративных новостях, и индекс NASDAQ дорожает уже более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45%, до 28716,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 11705,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,72%, до 3502,31 пункта.

Торги понедельника открылись ростом, который наблюдается на фондовом рынке уже четвертую торговую сессию подряд. Трейдеры с оптимизмом ждут принятия пакета мер поддержки экономики, разговоры о котором идут уже не первый месяц.

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп отказался до ноябрьских выборов продолжать переговоры с демократами о таких мерах. Однако позднее представители администрации президента подтвердили, что готовы продолжать переговоры. По последним данным, Трамп одобряет пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение на поддержку экономики 2,4 триллиона.

Кроме того, в центре внимания находится начало сезона корпоративной финансовой отчетности за третий квартал. Уже во вторник отчитаются такие крупные американские банки, как JP Morgan и Citigroup. Инвесторы надеются на то, что американские компании смогли преодолеть трудности, и хорошие результаты отчетности поддержат рост стоимости их акций.

Тем временем акции Apple дорожают на 2,8% в преддверии мероприятия, на котором, как ожидается, компания представит новую модель IPhone. А бумаги Twitter дорожают на 4,7%, так как Deutsche Bank повысил рекомендации до "покупать".