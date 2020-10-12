МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в понедельник, при этом мало меняя динамику в последние часы, во многом благодаря пониженному обороту торгов вследствие праздника Дня Колумба в США, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг нового пакета стимулирования, ожидая также начала сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,181 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1824 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 105,34 иены со 105,59 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 93,1 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы нового пакета стимулирования экономики США. Пока властям страны не удалось договориться об объеме мер поддержки. Инвесторы рассчитывают на то, что если пакет не будет принят до президентских выборов начала ноября, его могут подписать после.

Инвесторы также ожидают нового сезона корпоративной отчетности. Так, во вторник о своих финансовых результатах за минувший квартал отчитаются американские Citigroup и JP Morgan.