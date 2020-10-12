МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к слабому росту в понедельник вечером после снижения утром, вызванного ростом курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1%, или на 1,85 доллара, до 1928,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,33% — до 25,192 доллара за унцию.

В ходе торгов цена на золото снижалась на фоне укрепления курса доллара. Теперь, когда курс доллара немного ослаб, стоимость драгметалла перешла к росту.

В центре внимания трейдеров по-прежнему находится пакет мер поддержки экономики США, переговоры о котором длятся достаточно долго. Ранее в октябре американский президент Дональд Трамп отказался до ноябрьских выборов продолжать переговоры с демократами о таких мерах. Однако позднее представители администрации президента подтвердили, что готовы продолжать переговоры. По последним данным, Трамп одобряет пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, хотя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступает за выделение на поддержку экономики 2,4 триллиона.

Старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство MarketWatch, полагает, что золото консолидируется на отметке выше 1920 долларов за унцию, что подтверждает сохранения спроса со стороны инвесторов.