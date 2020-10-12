МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Американская валюта может упасть до минимумов 2018 года на фоне возможной победы Джо Байдена на президентских выборах в США, а также прогресса в разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестбанка Goldman Sachs.

В этом случае доллар подешевеет к основным мировым валютам примерно на 4%.

По мнению аналитиков компании, наиболее благоприятный вариант для доллара — победа действующего президента Дональда Трампа в сочетании с существенной задержкой вакцинации. Это объясняется тем, что такой исход будет воспринят инвесторами как негативный, и приведет к бегству из рисковых активов в доллар.

«"Голубая волна" на выборах в США и благоприятные новости о сроках вакцинации могут вернуть доллар и индекс DXY к минимумам 2018 года», — отмечается в отчете стратегов Goldman Sachs. Под «голубой волной» подразумевается доминирование Демократической партии, от которой выдвигается Джо Байден.