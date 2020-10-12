МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос в понедельник по индексу Мосбиржи, несмотря на падение стоимости нефти, и при этом снизился по индексу РТС на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,43%, до 2846,14 пункта, долларовый РТС снизился на 0,12%, до 1162,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 38 копеек — до 77,15 рубля, курс евро — на 25 копеек — до 91,06 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,82% — до 41,64 доллара за баррель.