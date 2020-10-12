МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минфин России предложит инвесторам на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) двух новых выпусков, говорится в сообщении министерства.

Министерство, в частности, выпускает ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29017 с погашением в августе 2032 года объемом до 450 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26235 с погашением в марте 2031 года объемом до 500 миллиардов рублей.

Для ОФЗ выпуска 29017 купонный доход будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Дата начала размещения облигаций — 14 октября, соответственно, с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ новых выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.