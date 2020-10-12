МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль падает вечером против доллара и евро, отыгрывая усиление негативной динамики рынка нефти.

Праздничный день в США (там отмечается День Колумба) снижает рыночную активность, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск повышался на 34 копейки, до 77,11 рубля, курс евро – на 20 копеек, до 91,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Объем торгов долларами слегка превышает 2 миллиарда, что на 1,5-2 миллиарда ниже обычного.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в понедельник падает к доллару и к евро на фоне усиливающегося вечером снижения рынка нефти. Так, фьючерсы на нефтяной сорт Brent падают уже на 2,9% до 41,59 доллара за баррель.

В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что шторм "Дельта" ослаб до уровня депрессии, и многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе уже возобновили работу.

Давление на цены также оказывают опасения переизбытка сырья на рынке, усилившиеся после того, как Ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.

Кроме слабой динамики рынка нефти, в качестве негатива для рубля Роман Наумов из "БКС Мир инвестиций" отмечает снижение доли нерезидентов в ОФЗ, ослабление аппетита к риску на фоне угасания надежд на стимулирующие меры в США, а также выплаты по внешнему долгу нефинансовых компаний РФ, которые в четвертом квартале оцениваются в 19,7 миллиарда долларов.

В итоге доллар и евро повышаются к рублю вечером на 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти сползла к уровню 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар смог отыграть часть потерь, понесенных в рамках прошлой недели, однако продолжил торговаться ниже сопротивления росту на уровне 77,5 рубля, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В случае дальнейшего ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и снижения спроса на валюты EM, к концу недели американская валюта может закрепиться в диапазоне 77,5-80 рублей", — оценил он.

Помимо слабого аппетита к риску на рынках EM и падения нефтяных котировок, давление на российскую валюту оказывает активизировавшаяся санкционная риторика, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Так, в понедельник стало известно, что главы МИД стран Евросоюза достигли политического решения по антироссийским санкциям в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, технические органы союза займутся завершением процедуры.