ТАШКЕНТ, 12 окт — ПРАЙМ. Национальный банк ВЭД Узбекистана (Узнацбанк), крупнейший банк в стране, в понедельник провел road show дебютных пятилетних еврооблигаций на 300 миллионов долларов, сообщает пресс-служба банка.

"Национальный Банк Узбекистана объявил о дебютном выпуске международных облигаций (еврооблигаций) на сумму 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении на сайте банка. По данным НБУ, 12 октября состоялось road show облигаций в онлайн-формате с участием 70 глобальных инвесторов из Великобритании, Германии, России, США, Швейцарии и стран Азии.

Организаторами выпуска пятилетних облигаций выступают сам Узнацбанк, а также Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko, следует из материалов банка. "Следующим этапом будет определение цены выпускаемых Узнацбанком еврооблигаций и дальнейшая их реализация на Лондонской фондовой бирже исходя из текущего состояния рынка", — добавили в пресс-службе.

НБУ станет вторым банком Узбекистана, разместившем евробонды на международном рынке. В ноябре 2019 года Узбекский промышленно-строительный банк (Узпромстройбанк), входящий в тройку крупнейших банков страны, впервые разместил на Лондонской фондовой бирже 5-летние еврооблигации на сумму 300 миллионов долларов под 5,75% годовых.

Нацбанк ВЭД Узбекистана создан в сентябре 1991 года и остается самым крупным банком в стране. В декабре 2019 года он был преобразован в акционерное общество, его акционерами в настоящий момент являются министерство финансов (41,5%) и министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%) республики.