МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,14%, до 4,93 доллара, "Новатэка" выросла на 0,85%, до 143,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,52%, до 57,72 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,58%, до 4,33 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,07%, до 18,56 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,12%, до 25,28 долларов, "Северстали" — увеличилась на 0,31%, до 13,06 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,82%, до 22,38 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,8%, до 0,81 доллара, Сбербанка – на 0,89%, до 10,62 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 4,84%, до 24,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 3,29%, до 6,28 доллара, "Магнита" — выросла на 2,89%, до 14,95 доллара. Цена расписок "Ленты" стала выше на 2,3%, до 2,9 доллара.