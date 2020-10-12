МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по индексу Мосбиржи, несмотря на падение стоимости нефти, и при этом снизился по индексу РТС на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,43%, до 2846,14 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,12%, до 1162,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.31 мск рос на 30 копеек — до 77,06 рубля, курс евро — на 22 копейки — до 91,03 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,64% — до 41,72 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста оказался потребительский сектор – отраслевой индекс на рынке акций Мосбиржи поднялся на 2,14%.

К закрытию основных торгов акции "Ленты" выросли на 3,38%, акции "Магнита" – на 3,14%, депозитарные расписки X5 – на 4%, акции "Обуви России" – на 5,37%, "Русской аквакультуры" – на 5,07%, акции "Детского мира" поднялись на 1,32%, при этом снизились акции "Аптечной сети 36 и 6%" – на 0,63% и акции "М.Видео" – на 1,82%.

Депозитарные расписки Mail.ru, не входящие в отраслевой индекс, поднялись на 3,32%.

Акции "Алросы" выросли на 3,3% на фоне заявлений главы компании Сергея Иванова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Акции "Алросы" поддерживали итоги встречи с президентом Путиным и оптимистичные ожидания относительно четвертого квартала, уровень продаж в котором должен быть близок к предыдущему году", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Акции НЛМК поднялись на 2,51% на фоне публикации операционных результатов за девять месяцев текущего года.

Также в лидерах роста – акции ряда девелоперских компаний: "Галс-Девелопмент" (3,59%), ЛСР (2,7%), "Инграда" (1,68%) и депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,74%).

Среди аутсайдетов – депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-5,58%), акции Petropavlovsk (-2,98%), бумаги "Татнефти" (префы снизились на 1,31%, обыкновенные акции – на 1,2%), акции "Русснефти" (-1,17%) и акции "Аэрофлота" (-0,93%).

ПРОГНОЗЫ

"Находясь под влиянием двух разнонаправленных факторов, российский рынок сегодня держится в боковике. Долларовый индекс РТС практически без изменений к уровням закрытия предыдущей сессии… В отсутствие сильных драйверов на текущей неделе мы ожидаем умеренный рост рынка не выше 1180 пунктов. Просадки ниже 1150 возможны, но маловероятны", — полагает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Аналитик полагает, что на ближайших сессиях индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2850-2900 пунктов, а новые падения к отметкам 2830 и ниже маловероятны.

"Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели пребывали в некоторой нерешительности. Рублевый индикатор держался выше достигнутого в пятницу минимума с июля, но не смог устоять выше сопротивления 2860 пунктов. Даже в случае преодоления последнего покупателям пока лучше не рассчитывать на движение более чем к 2900 пунктам – основной нисходящий тренд не теряет актуальности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2810-2890 пунктов", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Завтра, по оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", участники торгов продолжат чутко реагировать на новостной фон и ключевую статистику. Во вторник аналитик выделяет статистику из Германии – данные по сентябрьской инфляции и индекс экономических настроений ZEW. В этот же день будут опубликованы сведения об инфляции в США в первый месяц осени и ежемесячный отчет ОПЕК. По его оценкам, во вторник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2800-2900 пунктов.