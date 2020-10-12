МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник преимущественно в плюсе вслед за остальными рынками на ожиданиях по восстановлению мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, до 6001,38 пункта, французский CAC 40 — поднялся на 0,66%, до 4979,29 пункта, немецкий индекс DAX — вырос на 0,67%, до 13138,41 пункта.

Росту европейских рынков поспособствовала позитивная динамика бирж АТР и США на ожиданиях восстановления экономики. Так, рынки Азии закрылись по итогам торгов ростом до 3% на фоне ожиданий по восстановлению экономики Китая за счет предпринятых государством ранее мер.

Биржи США показывают рост на 1-2,5%, так как инвесторы оценивают перспективы по новому пакету поддержки экономики. Власти страны пока не могут согласовать объем поддержки. Но инвесторы ожидают, что если пакет стимулирования не будет одобрен до президентских выборов 3 ноября, то это может произойти после них.

"Инвесторы не потеряли надежду на то, что последуют дальнейшие меры стимулирования и что эффективная вакцина от COVID-19 скоро появится на рынке", — цитирует агентство Рейтер слова рыночного аналитика Axi Corp Милана Кутковича (Milan Cutkovic).

Акции нидерландской телекоммуникационной Koninklijke KPN подорожали на 6,8% после новостей СМИ о том, что фирму может приобрести шведская инвестиционная компания EQT.

Падение нефтяных цен несколько сдержало индексы. Котировки нефти снижаются в понедельник вечером примерно на 3%, в результате акции британской BP Plc подешевели на 2%, французской Total — на 1%.