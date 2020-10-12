ВАШИНГТОН, 12 окт /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы США продолжили рост в понедельник и остались в позитивной зоне, NASDAQ закрылся ростом на 2,56%, свидетельствуют данные торгов.

Основным двигателем роста в понедельник по-прежнему были ожидания инвесторами мер по стимулированию экономики. Понедельник стал четвертым днем роста биржевыx показателей после падения на прошлой неделе.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 23:00 мск индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,64%, до 3534,14 пункта, промышленный Dow — на 0,88%, до 28837,52 пункта, а технологический NASDAQ — на 2,56%, до 11879,26 пункта.