МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Вопрос создания цифрового евро рассматривается "очень серьезно", заявила в понедельник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, пишет Business Insider.

На онлайн-совещании, организованном Международным валютным фондом, Лагард заявила: "ЕЦБ очень серьезно смотрит на цифровую Европу". По ее словам, пандемия COVID-19 привела ко многим структурным изменениям, в том числе как "мы работаем, торгуем и платим". В результате значительно выросли объемы цифровых платежей, особенно в таких странах, как Германия и Италия, где раньше преимущественно использовались банкноты.

Лагард сказала, что пандемия вызвала рост электронной коммерции почти на одну пятую с точки зрения объемов и продаж начиная с февраля, когда вспышка впервые поразила Европу, и до июня этого года, когда были ослаблены многие из самых жестких ограничений.

«Цифровым платежам гораздо больше верят, и в настоящее время происходят значительные изменения», — добавила она.

Лагард сказала, что цифровой евро не заменит наличные деньги, а просто дополнит их. "Цифровой евро никогда не заменит наличные деньги. Это очень хорошее дополнение и очень хорошая частичная замена тому, что делалось физически", — пояснила глава ЕЦБ.

В исследовании, опубликованном ранее в этом месяце, ЕЦБ заявил, что цифровой евро поможет гражданам получить доступ к быстрым деньгам в быстро меняющемся цифровом мире.

Ранее банк заявил, что он совместно с центробанками стран, которые используют евро, примет решение к середине следующего года, продолжать ли это предложение. При этом евросистеме финансовых регуляторов придется учитывать такие серьезные проблемы, как потенциальные киберриски, право на неприкосновенность частной жизни и то, означает ли введение центральным банком цифровой валюты возможность получения конфиденциальной информации о пользователях.

Сейчас криптовалюты, такие как биткоин или эфириум, стали популярными среди трейдеров и онлайн-покупателей. По данным CoinMarketCap.com, общая стоимость крипторынка выросла примерно до 360 миллиардов долларов в этом месяце с примерно 175 миллиардов долларов всего три года назад.