МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в понедельник резко повысились, благодаря мощному росту акций технологических компаний, подтолкнувшему их к максимальным значениям на закрытие торгов почти за шесть недель.

Все три основных американских индекса отметились ростом четвертную сессию подряд. S&P 500 вырос на 57,09 пункта (1,6%), до 3534,22 (что является вторым наивысшим значением на закрытие торгов в истории наблюдений). Dow поднялся на 250,62 пункта (0,9%), до 28837,52.

Nasdaq Composite подскочил на 296,32 пункта (2,6%), до 11876,26 (третье наивысшее значение индекса на закрытие торгов в истории наблюдений). После периода волатильности все три индекса подбираются к максимумам, достигнутым в начале сентября.

На прошлой неделе американские фондовые индексы подскочили на признаках того, что исход ноябрьских президентских выборов будет более определенным, нежели предполагалось ранее, так как опросы показывают, что отрыв бывшего вице-президента Джо Байдена от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

На этой неделе ожидания в отношении выборов, вероятно, будут по-прежнему оставаться в центре внимания трейдеров, хотя многие из них также будут присматриваться к корпоративной отчетности за 3-й квартал. Инвесторы надеются, что компаниям удалось справиться с трудностями и обнадеживающие результаты приведут к росту акций. Деловая активность, хоть и медленно, но восстанавливается, и теперь экономисты прогнозируют, что прибыль компаний из расчетной базы S&P 500 за год снизится на 20%, тогда как еще в конце июня они предупреждали о падении на 25%

Трейдеры также будут следить за наличием признаков прогресса в переговорах относительно дополнительного пакета помощи. Очередная инициатива Белого дома насчет помощи пострадавшим от коронавируса в выходные была принята в штыки и демократами, и республиканцами. Надежда на то, что программу госпомощи удастся согласовать до 3 ноября, меркнет.

В то же время частники рынков полагают, что по итогам ноябрьских выборов демократы могут получить большинство в сенате и таким образом будут контролировать работу конгресса. Их победа создаст предпосылки для утверждения крупной программы государственной помощи.

"Весьма вероятно, что мы переоценили волатильность, которая грозит рынкам из-за ноябрьских выборов", – признает директор BNP Paribas по стратегиям на рынке деривативов на акции Эдмунд Шин. Федеральная резервная система по-прежнему готова сделать для экономики "все, что потребуется", а обе основные политические партии США обещают пострадавшим от пандемии дополнительную госпомощь. Однако Шин сомневается в том, что партии договорятся между собой по этому вопросу.

Между тем зарубежные индексы в понедельник тоже показали рост. Stoxx Europe 600 прибавил 0,7%, китайский Shanghai Composite– 2,6%, а гонконгский Hang Seng – 2,2%.

Нефть марки Brent подешевела на 2,6%, до 41,72 доллара за баррель.

Торги американскими гособлигациями в понедельник не велись из-за празднования Дня Колумба.

— Автор Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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