МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Курс доллара растет во вторник утром на оптимизме вокруг пакета мер поддержи экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск курс евро к доллару снижался до 1,1798 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,41 иены со 105,3 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 93,15 пункта.

В центре внимания рынков остается вопрос с новым пакетом поддержки американской экономики в условиях ковид-кризиса. С приближением президентских выборов в США 3 ноября у инвесторов растут надежды на победу демократа Джо Байдена, который, по их мнению, предложит более крупный пакет поддержки, чем Дональд Трамп.

"Похоже, есть сильный оптимизм в отношении того, что в конечном итоге стимулы будут ", — сказал агентству Рейтер главный стратег по валютным и иностранным облигациям в SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji).

Позднее во вторник на динамику торгов также могут повлиять макроэкономические данные из США и еврозоны. Так, аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в США в сентябре до 1,4% с 1,3% в августе.