МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром умеренно снижается на новостях с фронта непрекращающейся борьбы с новым коронавирусом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 8.24 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,32%, до 3,0528 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,38%, до 6737,5 доллара, алюминия — выросла на 0,76%, до 1855,5 доллара, цинка — увеличилась на 0,25%, до 2440 долларов.

Инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в мире. Рост случаев инфицирования грозит новыми карантинными ограничениями, которые могут замедлить начавшееся восстановление мировой экономики.

Тем временем американская компания Johnson&Johnson приостановила предоставление доз своей вакцины от коронавируса участникам испытаний из-за неизвестной болезни у добровольца.