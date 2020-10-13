МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основной индикатор рынка акций РФ и курс рубля мало изменятся в начале дня на неоднозначном внешнем фоне, полагают аналитики.

Роста стоимости нефти марки Brent может не хватить для значительного укрепления отечественной валюты, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением, в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов.

Существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается, однако активность инвесторов может оказаться сдержанной в начале торгов из-за приостановки испытаний вакцины против COVID-19 корпорации Johnson&Johnson, полагает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

На валютной секции Московской биржи в начале торгов Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам.

"Коррекции в ценах на нефть может не хватить для стимулирования роста рубля, а консолидация валют развивающихся стран не даст ему дополнительных ориентиров для подъема. В результате пара "доллар-рубль" удержит позиции чуть выше 77 рублей. При этом в ходе сессии возможна активизация давления на национальную валюту, что позволит доллару предпринять попытку возвращения в диапазон 77,5-80 рублей", — добавляет он.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что в целом торги в паре "доллар-рубль" пройдут в диапазоне 76,5-77,5 рубля за доллар.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи 77 рублей за доллар, резюмирует Старцев.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные биржевые индексы США продолжили повышение в понедельник и остались в позитивной зоне, NASDAQ закрылся ростом на 2,56%.

Основным двигателем роста по-прежнему были ожидания инвесторами мер стимулирования экономики. Понедельник стал четвертым днем роста биржевыx показателей.

Но сегодня с утра фьючерсы на американские фондовые индексы преимущественно снижаются, хотя контракт на индекс NASDAQ поднимается.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в то же время торгуются разнонаправлено: японский индекс Nikkei 225 растёт на 0,18%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,04%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,02%, при этом индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,05%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,01%, южнокорейский KOSPI — на 0,02%.

Стоимость нефти поднимается на 0,8%, до 42 долларов за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,17% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1794 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций накануне умеренно вырос по индексу Мосбиржи, несмотря на падение стоимости нефти, и при этом снизился по индексу РТС на фоне ослабления рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,43%, до 2846,14 пункта, долларовый индекс РТС — снизился на 0,12%, до 1162,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 34 копейки, до 77,11 рубля, евро — тоже на 34 копейки, до 91,15 рубля, также следует из данных Московской биржи.