МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и слабо подрастает к евро на фоне укрепления американкой валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск вторника рос на 19 копеек – до 77,29 рубля, курс евро символически теряет на 4 копейки, до 91,1 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,38% — до 41,88 доллара за баррель.

Курс евро на форексе теряет 0,24% — до 1,17,87 доллара.