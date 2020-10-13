МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций колеблется у уровня предыдущего закрытия, переходя из плюса в минус и обратно после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск поднимается на 0,05%, до 2847,44 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,19%, до 1160,75 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,36%, до 41,9 доллара за баррель.

На старте торгов индекс Мосбиржи колеблется в диапазоне 2843,55-2850,78 пункта.