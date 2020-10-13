МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,24%, до 4,92 доллара, "Новатэка" — на 0,7%, до 142,1 доллара, "Лукойла" — на 0,9%, до 57,2 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,37%, до 4,31 доллара, "Газпром нефти" — на 0,27%, до 18,51 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,38%, до 25,18 доллара, "Северстали" — на 0,5%, до 12,99 доллара, НЛМК — на 0,45%, до 22,28 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,1%, до 0,81 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,24%, до 10,59 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,51%, до 24,48 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,4%, до 6,3 доллара, "Ленты" — на 0,69%, до 2,92 доллара. Расписки "Магнита" дорожали на 0,43%, до 15,02 доллара.