МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются после публикации статистических данных по Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 — опускался на 0,31%, до 5982,58 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 4968,06 пункта, немецкий индекс DAX повышался на 0,19%, до 13113,6 пункта.

Пессимизм инвесторов во вторник вызван публикацией статистики по Германии и Великобритании. Так, потребительские цены в Германии в сентябре в годовом выражении, по окончательной оценке, снизились на 0,2% после нулевой инфляции в августе. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре при ожидаемом снижении показателя до 73 пунктов.

Давление на британский индекс оказывает статистика по стране. Так, безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,5% с 4,1% в мае-июле, что оказалось выше прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя на уровне 3,9%.

Рост числа заражений коронавирусом продолжает беспокоить европейских инвесторов, поскольку ведет за собой ограничительные меры, влияющие на состояние экономики в регионе. В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новой системы оценки уровня угрозы коронавируса в отдельных регионах и о соответствующей системе карантинных мер в зависимости от присвоенного уровня.

"В свете новых ограничений, о которых вчера объявила Великобритания, сегодняшние данные все еще не показывают в полной мере насколько вырастет безработица в ближайшие месяцы", — отметил аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Рейтер.