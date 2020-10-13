МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. "Газпром" снизил ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям, номинированным в долларах, до 4,875-5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос на бумаги составляет около 2,75 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25% годовых.

Одновременно компания собирает заявки на вечные евробонды в евро, ориентир доходности которых ранее был снижен с 4,375-4,5% годовых до уровня около 4,25% годовых. По последним данным, спрос на бумаги составляет около 1,5 миллиарда евро.

Компания с 6 октября провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с колл-опционом через пять лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и "Сбербанк КИБ".