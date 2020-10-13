МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Совокупная капитализация фондового рынка Китая впервые с 2015 года превысила 10 триллионов долларов и приблизилась к рекорду, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты.

"По состоянию на понедельник общая капитализация рынков страны сейчас составляет 10,04 триллиона долларов, что немного ниже рекордного уровня", — указывает агентство, при этом не уточняя рекордную отметку.

Капитализация фондового рынка Китая с марта выросла более чем на 3 триллиона долларов, чему поспособствовали меры, которые правительство страны приняло для поощрения торговли, а также новые размещения, проведенные на фоне смягчения соответствующих правил, оценивает агентство.

Укрепление юаня также помогло. Согласно агентству, валюта Китая выросла в цене к доллару на 3,9% в прошлом квартале, что стало самым высоким показателем за 12 лет.

Первое место по общей стоимости акций занимает фондовый рынок США, где этот показатель составляет 38,3 триллиона долларов, также обращает внимание Блумберг. На третьем месте после Китая находится Япония с показателем 6,2 триллиона долларов, на четвертом — Гонконг (5,9 триллиона). Замыкает пятерку Великобритания с 2,8 триллиона долларов.