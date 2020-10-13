МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня колеблются. Начинается сезон отчетности, и перед стартом торгов опубликуют результаты несколько крупных банков США.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,1%, а значит, индекс может немного снизиться при открытии торгов. В понедельник индекс широкого рынка на закрытии торгов достиг второй по высоте отметки в истории ввиду ралли акций технологических компаний с большой капитализацией. Фьючерсы на Nasdaq-100 выросли на 0,9%.

Начинается сезон отчетности за 3-й квартал, а на настрой инвесторов тем временем влияет неопределенность, связанная со второй волной пандемии и масштабов новых ограничений, которые могут ввести власти для ограничения распространения вируса.

"Сезон отчетности спровоцирует сильную волатильность, особенно в преддверии выборов, – отметил Людовик Субран, главный экономист Allianz. – В центре внимания рынка будут результаты финансовых и технологических компаний, и это будет основной движущей силой торгов".

Акции BlackRock на премаркете добавили 4,3% после того, как ее прибыль и выручка за 3-й квартал превзошли ожидания. Бумаги JPMorgan Chase выросли на 1,6% – прибыль на акцию банка оказалась выше прогнозов, но кредитор объявил, что откажется от выкупа акций как минимум еще до конца 4-го квартала.

Акции J&J на премаркете упали на 1,5%. Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса, поскольку неожиданно заболел один из участников. Это породило свежие домыслы относительно сроков массовой вакцинации. Кроме того, компания отчиталась о результатах и улучшила годовой прогноз по скорректированным операционным продажам за весь год.

Препарат J&J – это одна из вакцин от коронавируса, находящихся на наиболее продвинутых стадиях разработки. Она также входит в небольшую группу вакцин, которые в США были переведены на поздние стадии исследований. Испытания вакцины от коронавируса приостанавливаются из соображений безопасности не впервые: испытания вакцины AstraZeneca в США все еще не возобновились, хотя в Великобритании процесс вновь был запущен.

"Это напоминает нам, что несмотря на гонку за создание вакцины, процесс может затянуться", – заметил Пол Джексон, директор международного подразделения Invesco по анализу распределения активов в портфелях. Он предупредил, что рынок слишком оптимистично оценивает сроки, в которые появление вакцины остановит пандемию. "Если одна из вакцин пройдет испытания и будет одобрена, это будет важным шагом, но до ее массового распространения пройдет определенное время", – добавил Джексон.

Доходность 10-летних гособлигаций США сократилась до 0,761%, тогда как в пятницу равнялась 0,775%.

Трейдеры также ждут новых данных по инфляции, которые выйдут в 12.30 по Гринвичу. Ожидается, что индекс потребительских цен в сентябре вырос по итогам четвертого месяца подряд. Однако инфляционное давление, скорее всего, вновь окажется вялым, и у ФРС США останется возможность продолжить мягкую денежно-кредитную политику.

Акции Walt Disney на премаркете в США подорожали на 4,3% после того, как компания объявила о масштабной реорганизации, в результате которой приоритетными операциями должны стать сервисы потокового видео. Бумаги Apple выросли на 1,7% в преддверии сегодняшней презентации, на которой технологический гигант, как ожидается, представит новые модели iPhone.

В Европе Stoxx Europe 600 потерял 0,1%.

В Азии торги завершились с неоднородной динамикой. Shanghai Composite остался без изменений на фоне данных по экспорту. Экспорт Китая в сентябре вырос почти на 10%, и это свидетельствует о продолжении восстановления экономики. В Гонконге рынки были закрыты в связи с надвигающимся тропическим штормом "Нангка".

В 12.30 ожидается свежий прогноз по мировой экономике от МВФ. Министры финансов и главы центробанков в виртуальном формате проведут ежегодные заседания МВФ и Всемирного банка.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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