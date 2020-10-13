МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются во вторник в минусе, прибавляет в стоимости лишь дериватив на NASDAQ, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на начинающей появляться финансовой отчетности крупнейших банков США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) дешевел на 0,38%, до 28688 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,81%, до 12197,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,11%, до 3528,88 пункта.

Накануне индекс NASDAQ закрылся ростом на 2,56% за счёт позитивной динамики котировок своих "локомотивов". Так, акции Apple подорожали в понедельник более чем на 6%, а на сегодняшних предторгах растут в цене на 1,4% в преддверии мероприятия, в рамках которого ожидается представление новых моделей iPhone,

Трейдеры также начали следить за квартальными финансовыми отчетами крупнейших американских банков. Так, чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase снизилась на 39% в годовом выражении, до 16,995 миллиарда долларов. Аналогичный показатель Citigroup упал в два раза в годовом выражении, до 7,068 миллиарда долларов. Впрочем, похоже, инвесторы были готовы и не к таким потерям. Акции JP Morgan дорожают на предварительных торгах на 2%, Citigroup — на 2,3%.

Кроме того, аналитики ожидают публикации статистки инфляции в США. Эксперты прогнозируют, что потребительские цены в стране в сентябре выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,2%.

Инвесторы также продолжают следить за принятием пакета мер поддержки экономики США и приближающимися президентскими выборами в стране. Многие рассчитывают на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, поскольку это может гарантировать более крупный пакет поддержки. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.