МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 14 октября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29017 с погашением в августе 2032 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26233 с погашением в июле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.